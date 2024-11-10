Скончалась звезда фильма «Цену смерти спроси у мертвых» Хелле Пихлак

В Эстонии умерла жена экс-президента Леннарта Мери, актриса Хелле Мери (Пихлак). Последние годы она провела в волости Виймси вдали от публики, сообщил ERR .

Мери умерла 8 ноября в возрасте 75 лет. Эстонцы запомнили ее как первую леди в 1992–2001 годах, которая сопровождала мужа на публичных мероприятиях и в зарубежных поездках, а также возглавляла несколько фондов помощи детям. Она имела награды Финляндии, Швеции и Германии за общественную работу.

Более широкой публике Мери знакома, как звезда фильмов «Белый корабль», «Необычная история», «Цену смерти спроси у мертвых» и «Песнь короля». Она окончила Таллиннскую национальную консерваторию и работала актрисой в Эстонском драматическом театре в Таллинне. Ее актерская карьера завершилась в 1992 году, когда муж получил пост посла Эстонии в Финляндии. После его смерти в 2006 году бывшая первая леди перебралась в Виймси.

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