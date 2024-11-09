Умер американский актер Тони Тодд

В США в возрасте 69 лет скончался известный актер Тони Тодд. Об этом сообщил портал Deadline .

По информации источника, мужчина умер у себя дома в Лос-Анджелесе 6 ноября.

Тодд начал актерскую карьеру в 1980-х и сумел завоевать популярность поклонника благодаря своим запоминающимся ролям. Во франшизе «Пункте назначения» Тодд сыграл роль таинственного работника морга Уильяма Бладуорта, появлявшегося в трех фильмах серии.

Среди фанатов появилось мнение, что персонаж Тодда являлся олицетворением смерти в картине, однако режиссеры эту версию не подтвердили. В шестой части кинофраншизы ожидалось возвращение в сюжет, у зрителей могла появиться возможность узнать о прошлом персонажа Бладуорта больше.

В конце октября стало известно о смерти известного актера дубляжа, озвучки и рекламы Михаила Демчука в возрасте 40 лет. Он сыграл в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».