Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Высочина

Театр имени Миронова: на 75-м году жизни скончалась актриса Вера Высочина

Фото: Freepik

Актриса театра и кино Вера Высочина умерла 9 июня в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Некролог опубликовали в соцсети «ВКонтакте» на странице театра имени Андрея Миронова, где служила артистка.

Зрителям Вера Высочина известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой», «Побег». В театре имени Миронова актриса играла одну из главных ролей в постановке «Сенная лихорадка».

Ранее долгие годы Высочина служила в театре комедии имени Акимова. Петербуржские театралы могли видеть ее в спектаклях «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий» и «Джельсомино в стране лжецов».

Актрису похоронили 10 июня. Прощание прошло в крематории на Шафировском проспекте.

Накануне, 11 июня, скончался художник Юрий Рыбьяков, ему было 84 года. Он писал «старую деревянную Тюмень».

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