Умер художник Юрий Рыбьяков

Художник Юрий Рыбьяков умер в 84 года в Тюмени

Фото: Freepik

На 85-м году жизни скончался аквалерист Юрий Рыбьяков. О его смерти сообщило тюменское региональное отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Рыбьяков писал старую деревянную Тюмень. Многих домов уже нет, а полотна художника дают возможность окунуться в историю города», — отметили в организации.

Юрий Рыбьяков родился в Тобольске 3 февраля 1940 года. Он окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Живописец работал в технике акварели и гуаши. Его творения хранятся в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады, а также музеях Тюмени, Тобольска и Томска.

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