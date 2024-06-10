Умер художник Юрий Рыбьяков
Художник Юрий Рыбьяков умер в 84 года в Тюмени
На 85-м году жизни скончался аквалерист Юрий Рыбьяков. О его смерти сообщило тюменское региональное отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
«Рыбьяков писал старую деревянную Тюмень. Многих домов уже нет, а полотна художника дают возможность окунуться в историю города», — отметили в организации.
Юрий Рыбьяков родился в Тобольске 3 февраля 1940 года. Он окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Живописец работал в технике акварели и гуаши. Его творения хранятся в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады, а также музеях Тюмени, Тобольска и Томска.