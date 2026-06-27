Ски-альпинист Филиппов рассказал, как изменилась его жизнь после Олимпиады

Серебряный призер Олимпиады в Италии по ски-альпинизму Никита Филиппов рассказал, что после игр его стали узнавать в лицо незнакомые люди. Об этом сообщил ТАСС .

По словам спортсмена, это происходит не слишком часто — ведь он бегает в шлеме и очках, закрывающих лицо.

«Но, с другой стороны, меньше внимания, больше будет фокуса на тренировках», — отметил Филиппов.

Ски-альпинизм — это вид спорта, сочетающий подъем на гору на лыжах или пешком и спуск на лыжах по естественному рельефу.

В зимней Олимпиаде в Италии участвовали всего 13 российских спортсменов, которых допустили к ней в нейтральном статусе. Филиппов стал единственным призером.