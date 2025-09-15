«Скандал будет очень серьезный»: обманувшего Газманова человека хотят выпустить из СИЗО

Олег Газманов и его жена стали жертвами мошенников. 360.ru связался с представителями певца, чтобы узнать подробности произошедшего.

Бренд-продюсер музыканта Иван Ерхов подтвердил факт мошенничества, но отказался приводить какие-либо подробности, сославшись на тайну следствия. Вместо этого он рассказал о флешмобе «Танцуй как Газманов», набравшем в интернете более 100 миллионов просмотров.

«Он стал по-настоящему самым народным, занимает первые места в разных социальных сетях. Люди все танцуют. Многие говорят, что этот тренд стал еще и самым здоровым, помог всех поднять с диванов», — добавил собеседник 360.ru.

Юрист Газманова Роман Кузьмин рассказал, что несколько лет назад певец и его жена дали крупную сумму денег в долг некоему Геворку С., который пообещал вернуть их с процентами.

Однако Геворк так и не возвратил деньги, придумывая все новые предлоги. Газманов обратился в Следственный комитет. По его заявлению возбудили три уголовных дела. Выяснилось, что недобросовестный должник живет в США и редко бывает в России, но в один из приездов его все-таки удалось задержать и поместить в СИЗО.

Но на этом история не закончилась: защита подсудимого обжаловала меру пресечения, и его перевели под домашний арест. Сторона певца подала апелляцию, рассмотрят ее 24 сентября.

«Если он сбежит из России, мы его никогда не вернем обратно. И все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь накопил честным трудом, он трудяга, мы потеряем. Скандал будет очень серьезный», — подчеркнул Кузьмин.

При этом ортопед Дмитрий Беляков ранее призвал не переусердствовать, повторяя танцевальные движения за Газмановым.