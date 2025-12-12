Сябитова сколотила состояние на услугах свахи «под ключ»

Super: Сябитова заработала на услугах свахи деньги на несколько квартир

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сабитова активно занимается собственным бизнесом — помогает россиянам находить себе пару не только на шоу, но и в частном порядке. За часовую сессию актриса берет 25 тысяч рублей, и уже накопила денег на различную недвижимость, сообщило издание Super .

Основательное решение проблем в личной жизни «под ключ» с помощью Сабитовой обходится в 125 тысяч рублей. Благодаря профессии свахи ведущая купила уже несколько квартир в Москве, а также двухэтажный дом в Калтино на участке 30 соток.

В будущем она планирует приобрести недвижимость в Арабских Эмиратах.

Ранее Сябитова назвала позитивной тенденцию переход россиянок с общения в Сети на офлайн-знакомства. Она объяснила, что сайты являются лишь передачей информации. По ее словам, женщинам также не нравится, что мужчины воспринимают сервисы для знакомств как платформы для поиска партнера на одну ночь.

Сваха добавила, что представители обоих полов руководствуются одинаковой мотивацией создать семью, но имеют разные подходы к этому.