Роза Сябитова заявила, что желающая выйти замуж девушка найдет мужчину где угодно

Роза Сябитова не видит проблемы в том, что россиянки стали предпочитать офлайн-форматы онлайн-сервисам знакомств. В беседе с URA.RU главная телесваха страны назвала такую тенденцию позитивной.

Она считает, что женщины наконец-то поняли: сайты знакомств — это лишь способ передачи информации, а все знакомства происходят в реальности. Сябитова сомневается в одной из причин ухода россиянок из онлайна: мол, мужчины на таких сервисах хотят провести вместе лишь пару ночей или не готовы встречаться вживую.

Телесваха объясняет: мужчины и женщины руководствуются одинаковой мотивацией — создать семью, однако подходы к этому у представителей разных полов отличаются. «

Не сравнивайте подходы полов», — заключила Сябитова.

Также Роза поделилась «рецептом», подтвержденным годами практики: если девушка хочет выйти замуж, она обязательно достигнет цели. Телеведущая считает, что шансы обрести счастье в браке гораздо выше, чем просто сидеть и воображать себе что-то, ставить завышенные планки и ждать некоего принца.