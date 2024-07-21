Сябитова провоцировала экстрасенсов и устроила скандал на шоу «Место силы»

Самая популярная сваха России Роза Сябитова устроила скандал на шоу «Место силы» на ТНТ, оскорбив участников телепроекта. Об этом сообщил Пятый канал .

Сябитова решила узнать, как увеличить свои доходы, поэтому обратилась за помощью к экстрасенсам. При этом позволила себе резкие высказывания в их адрес. По ее словам, она хотела посмотреть, способны ли они «держать удар» в экстремальных ситуациях, поэтому и провоцировала.

Внешние данные участников Сябитова также не обошла своим вниманием. Она сказала Екатерине Костиной, что в свои 34 года та выглядит хуже, чем она в ее 62, добавив, что в моде естественность, поэтому девушку придется поискать ценителя своей красоты.

«Мне стало неприятно. В моем понимании нельзя так общаться с людьми. Для чего вы тогда сюда пришли? Чтобы оскорблять нас?» — высказалась Костина.

Сябитовой также не понравились ответы экстрасенсов. Она потребовала ответить подробно и конкретно, без иносказаний и выуживания у нее информации. В итоге ей больше понравились участники Андрей Харрис и Эльвира Гебар.

Ранее Сябитова раскритиковала молодого человека Клавы Коки, пояснив, что он не подходит для создания семьи.