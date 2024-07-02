Телеведущая Сябитова рассказала, что избранник Клавы Коки не подходит для семьи

Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, что избранник Клавы Коки не подходит для создания семьи. Таким мнением она поделилась с Леди Mail .

По словам Сябитовой, молодой человек из тех, кто просто крутится вокруг успешных женщин. Телеведущую насторожило, что он наотрез отказался бы подписывать с певицей брачный контракт в случае женитьбы.

«Замуж-то Саша Клаву так и не позвал. На проекте я ей именно об этом и говорила — он не из тех, кто женится и создает семью», — отметила Сябитова.

Однако певица продолжает отношения с избранником. Они вместе почти год.