Симоньян призвала россиян посмотреть последнее интервью Тиграна Кеосаяна

Последнее интервью режиссера, телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна вышло в эфир на телеканале «Россия 1» в день его похорон, 28 сентября. Об этом сообщила вдова ушедшего из жизни артиста Маргарита Симоньян .

Она пояснила, что запись сделали незадолго до болезни, но придерживали: рассчитывали, что он выйдет из комы.

«Посмотрите этот эфир в память о нем, пожалуйста. Для меня это очень важно», — подчеркнула Симоньян.

Беседу с Тиграном Кеосаяном для своей программы «Судьба человека» провел телеведущий Борис Корчевников.

Семья, коллеги, друзья и близкие собрались в воскресенье, 28 сентября, на площади перед Армянской церковью Москвы, где прошла церемония отпевания и прощания с Тиграном Кеосаяном.

Кинорежиссер Карен Шахназаров признался, что для него Кеосаян навсегда останется молодым человеком, а его уход оставил пустоту в душе, которую не заполнить никому.