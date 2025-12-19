Симоньян призвала россиянок отказаться от домашних родов

Главред RT Маргарита Симоньян, у которой трое детей, поделилась своим опытом материнства. Она призвала женщин не экспериментировать во время родов, а пользоваться врачебной помощью.

«У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего» — написала она в Telegram-канале.

Журналист отметила, что после «безоблачных» родов пришлось реанимировать двух младенцев, которые не задышали сами. Только третья дочь сразу сама закричала, добавила Симоньян.

Она подчеркнула, что роды — прекрасный опыт, но рискованный. Поэтому не нужно рожать дома, используя разные эксперименты. Нужно ехать в современные роддома, где будет оказана вся необходимая помощь.

Поводом для обращения Симоньян к женщинам стал резонансный случай в Москве. Блогер рожала дома в надувном бассейне под присмотром женщины, у которой не было соответствующего медицинского образования. Когда младенец появился на свет, ему стало плохо. Жизнь ребенка спасти не удалось. Принявшую роды на дому акушерку отправили в СИЗО на два месяца.