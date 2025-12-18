Принявшую роды на дому у известной блогерши акушерку арестовали

Савеловский районный суд арестовал 60-летнюю акушерку, которая принимала домашние роды у блогера. Позже новорожденный умер, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Котлар Наталии Людвиговны», отметили в сообщении.

Следователи обвинили акушерку в незаконном осуществлении медицинской деятельности без лицензии и в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По предварительной версии, женщина предложила блогеру акушерскую помощь при родах, однако соответствующего медицинского образования у нее не было. Когда москвичка согласилась, подозреваемая приехала к ней в квартиру и приняла роды.

Через некоторое время младенцу резко стало плохо, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, он скончался.

По данным Telegram-канала «112», матерью новорожденного оказалась тиктокерша Айши. Она рожала ребенка в квартире в надувном бассейне. После родов младенец находился в воде около 20–30 минут. Примерно через час после рождения он перестал дышать.