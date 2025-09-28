Старинный друг и жертвенный человек. Семья и близкие простились с Тиграном Кеосаяном

Площадь перед Армянской церковью на Олимпийском проспекте Москвы заполнилась людьми. Все они пришли проститься с режиссером, телеведущим и продюсером Тиграном Кеосаяном. Пока в храме проходила церемония отпевания для семьи, собравшиеся поделились воспоминаниями об ушедшем из жизни известном деятеле.

На траурное мероприятие прибыли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, посол России на Маврикии и бывшая телеведущая НТВ Ирада Зейналова, кинорежиссер Карен Шахназаров, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, певец Филипп Киркоров и многие другие.

Фото: 360.ru

Артист балета Николай Цискаридзе в комментарии 360.ru заявил, что новость о смерти Кеосаяна прозвучала для него как гром среди ясного неба.

«В июне я был у него в больнице, <…> рассказывал анекдоты, как он любил. Я первый раз видел близкого человека в таком состоянии. И он реагировал. Вот что меня потрясло. Он поднимался, открывал глаза. Была очень большая надежда», — признался он.

Фото: 360.ru

О тонком чувстве юмора ушедшего из жизни Кеосаяна рассказал журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс. «Тигран был очень светлым, солнечным человеком, который вокруг себя создавал невероятную ауру, энергетическое поле. Рядом с ним всегда хотелось смеяться, и он всегда это состояние провоцировал в других людях», — заявил он.

Внезапную смерть коллеги по телевизионному цеху он назвал огромной потерей, которую тяжело пережить.

Фото: 360.ru

Тигран Кеосаян всегда четко и ясно заявлял о своей принципиальной позиции, что отличало его от многих деятелей культуры, которые затаились, молчат и ждут, чем все закончится. Об этом заявил кинорежиссер Карен Шахназаров.

Он подчеркнул, что имел тесные связи с семьей режиссера и хорошо знал его отца. Шахназаров добавил, что первый фильм «Катька и Шиз» Кеосаян снимал в его объединении на закате Советского Союза.

В моем понимании это молодой человек, поэтому для меня это большая потеря для культуры и политической жизни. <…> Тигран всегда четко и ясно формулировал свою позицию. В этом проявлялись его принципиальность и честность. Таким он останется в моей памяти. В моей душе эту нишу никто никогда не заполнит. Карен Шахназаров кинорежиссер

Режиссер подчеркнул, что на долю жены и матери Кеосаяна выпало тяжелейшее испытание, потому что Тигран ушел из жизни практически вслед за братом.

«Я уверен, что Маргарита [Симоньян] — человек очень мужественный и продолжит жить ради детей. Ради всего того, что Тигран оставил», — добавил Шахназаров.

Фото: 360.ru

Ярчайшей личностью и патриотом, который жил в режиме вспышки и переполняющей его энергии, назвал Тиграна Кеосаяна генеральный директор медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что Кеосаян щедро делился своим талантом и жизненной силой, нестандартным и парадоксальным мышлением с долей самоиронии и обезоруживающего юмора.

«Страна потеряла прежде всего гражданина, потому что в своей гражданской позиции он был бескомпромиссен. Иногда Тиграна перехлестывало, как повара, который может взять и пересолить. Его трудно за это осуждать, потому что тогда все говорили, что повар влюбился», — заявил Киселев.

Фото: 360.ru

Огромное количество пришедших на церемонию прощания объясняется тем, что у Тиграна было много друзей. Его знала вся Москва и даже вся страна, которая его сильно любила, заявила посол России на Маврикии Ирада Зейналова. Она подчеркнула, что в последний раз виделась с Тиграном Кеосаяном на своей вечеринке, которую устроила перед отъездом. «Он тогда смотрел на меня задумчиво и сказал: „Знай, что, если ты вернешься, я всегда здесь“. Тогда он меня успокоил, потому что в тот момент я очень волновалась, но всегда знала, что где бы ни была, чтобы со мной ни случилось, он всегда будет здесь», — поделилась Зейналова.

Дипломат подчеркнула, что сегодня задача всех, кто знал Тиграна — сплотиться вокруг его семьи, матери, жены и детей, чтобы помочь им справиться с обрушившимся горем.

Фото: 360.ru

Актер и режиссер Иван Охлобыстин охарактеризовал Тиграна Кеосаяна как родного человека, очень верного и жертвенного своей компании. Он подчеркнул, что учился вместе с ушедшим из жизни творцом: Кеосаян стал для Охлобыстина первым человеком, которого он встретил в кино. «Это мой старинный друг и родной человек. Это выше всяких категорий. Он был бесконечно талантливым и жертвенным в отношении друзей и близких», — сказал артист. Он признался, что пока не может решиться подойти к вдове ушедшего из жизни товарища Маргарите Симоньян. Охлобыстин пояснил, что сейчас ей нужно остаться одной, чтобы вернуться обратно в мир, пережив потерю мужа. Для всех остальных, кто знал Кеосаяна, уход режиссера стал настоящей трагедией. Траурные венки в Армянскую церковь Москвы в память о Тигране Кеосаяне прислали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Гроб с телом режиссера вынесли под аплодисменты.