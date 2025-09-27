Симоньян анонсировала последнее интервью Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила, что 28 сентября в эфир выйдет последнее интервью кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в Telegram-канале .

«Завтра выйдет „Судьба человека“ с Тиграном», — написала она.

Симоньян пояснила, что запись сделали незадолго до болезни кинорежиссера. Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников не хотел ее выдавать, «пока Тигран не проснется».

Ранее вдова кинорежиссера сообщила, что церемония прощания с Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве. О месте похорон информации пока нет.