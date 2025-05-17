Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отпраздновали 28-летие брака

Сталлоне и Флавин случайно познакомились в 1988 году в ресторане в Западном Голливуде. Актер рассказывал, что помнит первое впечатление от встречи.

«Я был в этом темном ресторане, там было несколько человек. Она вошла, и вау! Что-то произошло. Я просто почувствовал, как будто меня ударило током, как будто я подумал: „О, у нас что, только что было небольшое землетрясение или что-то в этом роде?“», — делился Сталлоне.

Флавин признавалась, что это чувство было взаимным. Она отметила, что они сразу поладили.

Однако их 37-летние отношения не были идеальными. В 1994 году Сталлоне и Флавин развелись, но спустя три года поженились снова. В августе 2022 года снова подали на развод, однако месяц спустя забрали заявление.

«Скажем так, это было очень бурное время. Я заново осознал, что для меня важнее всего на свете, — мою любовь к семье. Она важнее моей работы, и это был тяжелый урок», — признался голливудский актер.

В январе президент США Дональд Трамп представил Сталлоне как одного из спецпосланников в Голливуде. Им предстоит «сделать Голливуд больше, лучше и сильнее».