Силовики задержали в петербургском клубе блогера Владоса Мироса

Полиция задержала блогера Владоса Мироса (настоящее имя — Владислав Миров) в клубе Department 57 в Санкт-Петербурге. Об этом написал Telegram-канал Baza .

По информации канала, блогера задержали силовики Центра по противодействию экстремизму во время облавы. Сотрудники ведомства увели со сцены Мироса и его хореографа Анастасию Лукину.

В это время в клубе на Конногвардейском бульваре проходила вечеринка, на которой 25-летний Мирос должен был выступать с DJ- сетом. Очевидцы рассказали, что мероприятие прервали, посетителей поставили вдоль стен и сфотографировали паспорта. Вся операция заняла не более 15 минут, клуб закрыли. С чем связано задержание, пока неизвестно.

Владос Мирос — популярный бьюти-блогер в соцсети Instagram*, у него около двух миллионов подписчиков.

В последнее время в Сети появился тренд на юных бьюти-блогеров. Маленькие девочки двух-пяти лет рассказывают о макияже и уходе.

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