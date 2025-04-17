Силач Гора из «Игры престолов» прилетел в Красноярск на людей посмотреть да себя показать

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в телесериале «Игра престолов», прилетел в Красноярск для участия в турнире по силовому экстриму Siberian Power Show. Об этом сообщил сайт kras.mk.ru .

По прилете обладателя титула самого сильного человека планеты встретили хлебом и солью. Видеозапись мероприятия опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

«М-м-м, очень хорошо!» — оценил прием атлет.

Спортсмен планирует побить собственный мировой рекорд в становой тяге, который он установил в 2020 году. Тогда силач сумел поднять 501 килограмм в специальной экипировке. На этот раз он хочет одолеть штангу весом 502 килограмма.

Кроме самого Бьернссона в шоу будут участвовать и другие звезды российского и международного силового экстрима. Среди них — Джуллиос Мэддок, Матэуш Килишковский, Михаил Шивляков, Валерий Савин и другие.

Ранее появилась информация, что многократный рекордсмен мира из Люберец Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», собирается установить новый мировой рекорд в силовом шоу в Подмосковье.