Спортсмен из Люберец попробует установить новый рекорд по силовому экстриму

Многократный рекордсмен мира из Люберец Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», собирается установить новый мировой рекорд в силовом шоу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На смотровой площадке Воробьевых гор в рамках Московского мотофестиваля и открытия мотосезона Сергей попытается за 15 минут сломать не меньше десяти металлических прутьев, согнуть десять сковородок и надуть до разрыва десять грелок.
Отмечается, что такой набор предметов — необычный даже для «Русского Халка». На этот раз он выбрал максимально разные и сложные в разрушении вещи, чтобы сделать выступление еще более эффектным.
Рекорд будет фиксировать Международный союз стронгмена. Шоу пройдет 26 апреля и будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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