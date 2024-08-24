В Сочи прошел музыкальный фестиваль «Новая волна», во время которого певец Андрей Губин устроил свой творческий вечер. На мероприятии артист в беседе с Super приоткрыл завесу своей личной жизни.

Губин признался журналистам, что у него есть девушка, но из-за болезни он не может уделять ей должного внимания. Например, ходить на прогулки или посещать какие-то интересные места. При этом артист отметил, что заботится об избраннице финансово.

«Вот мы сейчас на Красной Поляне, я знаю, что там интересно, здесь, а сил нет сходить. Я просто говорю: „Туда сходи. До туда добраться столько-то. В ресторан сходить столько-то. На тарзанку добраться столько-то“. К сожалению, ухаживания у меня сейчас такие», — рассказал музыкант.

Последние 15 лет Губин страдает от неврологического недуга. Болезнь сильно отразилась на внешности певца, а также у него появились проблемы с дикцией и мимикой.