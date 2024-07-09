Губин вернется на сцену впервые за 19 лет

Певец Андрей Губин вернется на сцену после 19-летнего перерыва. Он споет на своем творческом вечере в Сочи, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, 23 августа на фестивале «Новая волна» состоится творческий вечер Губина.

Инсайдер из окружения артиста уточнил журналистам, что певец задумывался о возвращении в публичное пространство еще в 2022 году — он мог выступить на «Песне года». Однако тогда Губин не решился на это из-за переживаний по поводу своей внешности. Последние 15 лет он борется с неврологическим заболеванием, а также у него есть проблемы с дикцией и мимикой.

Организаторы «Новой волны» пояснили авторам статьи, что Губин планирует спеть одну песню на творческом вечере. Остальные его хиты зрители услышат в исполнении Филиппа Киркорова, Люси Чеботиной, Артура Пирожкова и Сергея Лазарева.

В начале мая Губин объявил, что решил завершить творческую карьеру. Он объяснил, что не может петь, так как сильно болеет.