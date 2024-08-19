Сияющего Бена Аффлека заметили в компании экс-супруги после слухов о разводе

Daily Mail: Аффлек встретился в ресторане с экс-женой на фоне слухов о разводе

Папарацци удалось запечатлеть актера Бена Аффлека в компании бывшей супруги Дженнифер Гарнер и их общих детей после информации о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Артист выглядел счастливым, сообщило издание Daily Mail .

Авторы статьи уточнили, что Аффлек встретился с Гарнер и детьми в ресторане в Нью-Хейвене. Поводом для семейного ужина послужило поступление старшей дочери актеров в Йельский университет.

После застолья артисты с детьми пошли любоваться окрестностями. В какой-то момент во время прогулки сияющий Бен обнял дочь. Папарацци также обратили внимание на то, что актер был без обручального кольца.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. Они прожили вместе 13 лет. У артистов трое детей: две дочки и сын.

Недавно журнал Heat сообщил о тайном разводе актера Бена Аффлека и певицы Джениффер Лопес, который состоялся в июле. Экс-супруги ждут подходящего момента, чтобы объявить о расставании публично.