Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно развелись

Heat: актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес тайно развелись месяц назад

Billy Bennight/AdMedia
Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес тайно развелись еще месяц назад и ждут момент, чтобы об этом объявить публично. Подробности расставания звездной пары сообщил журнал Heat со ссылкой на источник.

«Они завершили оформление документов о разводе месяц назад и ждут подходящего момента, чтобы опубликовать их. Затем они выпустят совместное заявление, в котором скажут, что они очень любят друг друга и боролись за то, чтобы спасти брак, но не смогли», — поделился инсайдер.

По его словам, Аффлеку и Лопес не удалось найти компромисс. Сейчас бывшие возлюбленные вовсе перестали общаться и даже не пытаются делать вид, что еще возможен возврат к прошлому.

Развод звездной пары может стать самым дорогим расставанием в истории американского шоу-бизнеса. Предположительно, они публично расскажут о расставании уже в августе.

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