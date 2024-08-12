Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно развелись

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес тайно развелись еще месяц назад и ждут момент, чтобы об этом объявить публично. Подробности расставания звездной пары сообщил журнал Heat со ссылкой на источник.

«Они завершили оформление документов о разводе месяц назад и ждут подходящего момента, чтобы опубликовать их. Затем они выпустят совместное заявление, в котором скажут, что они очень любят друг друга и боролись за то, чтобы спасти брак, но не смогли», — поделился инсайдер.

По его словам, Аффлеку и Лопес не удалось найти компромисс. Сейчас бывшие возлюбленные вовсе перестали общаться и даже не пытаются делать вид, что еще возможен возврат к прошлому.

Развод звездной пары может стать самым дорогим расставанием в истории американского шоу-бизнеса. Предположительно, они публично расскажут о расставании уже в августе.