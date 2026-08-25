Сидни Суини повторила легендарный трюк Тома Круза из фильма «Миссия невыполнима»

Звезда фильма «Горничная» Сидни Суини бросила вызов Тому Крузу, повторив его трюк из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Она сняла экстремальный полет на биплане и выложила в Instagram*.

Актриса держалась на корпусе биплана, летевшего по небу, и снимала трюк на камеру GoPro. Самолет сделал множество поворотов и бочек, на мгновение перевернув пристегнутую за руки Суини в красном защитном костюме и очках с ног на голову.

«Берегись, Том Круз!» — написала актриса в соцсетях.

Суини подражала герою фильма Итану Ханту. В финальной сцене Круз выполнил трюк с хождением по крылу биплана Stearman с вращением и петлями на скорости 225 километров в час.

Актер известен тем, что не пользуется услугами каскадеров и снимается в опасных сценах самостоятельно. После трюка с горящим парашютом он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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