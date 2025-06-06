Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса после трюка с горящим парашютом

Известный голливудский актер Том Круз добился включения в Книгу рекордов Гиннесса благодаря выполненному трюку в фильме «Миссия невыполнима». Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на официальный сайт организации.

Во время съемок заключительной части франшизы артист совершил серию прыжков с вертолета. Особенностью стало использование парашюта, пропитанного горючей смесью, который впоследствии был подожжен. 62-летний исполнитель роли Итан Хант смог освободиться от него, раскрыв запасной парашют и благополучно приземлившись. Для этой сцены было сделано 16 дублей, написал «Сноб».

«Ни один другой каскадер или актер не приближался к такому количеству опасных прыжков», — отметили представители Книги рекордов.

Также было подчеркнуто, что Круз побил предыдущие достижения по числу выполненных одним человеком прыжков с горящим парашютом.

Актер известен своим стремлением выполнять сложные трюки самостоятельно, что, по его мнению, добавляет фильмам реалистичности. Большинство опасных сцен он исполняет в рамках серии «Миссия невыполнима». Финал последней части вышел в прокат в США в конце мая.