Дава сделал неожиданное признание в день рождения Киркорова | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 12:05 Дава сделал неожиданное признание в день рождения Киркорова Блогер Дава назвал певца Киркорова своим «старшим братом» в его день рождения Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Блогер Давид Манукян, более известный как рэпер Дава, в своем Instagram* поздравил народного артиста России Филиппа Киркорова с 57-летием. Он опубликовал несколько снимков с певцом и назвал его «старшим братом».

«Мой старший брат, с днем рождения! Снова 18 лет?» — написал Дава.

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Филиппу Киркорову 30 апреля исполнилось 57 лет. Артист не стал устраивать пышное торжество, а собрал на вечеринку только близких людей. Несмотря на слухи о ссоре между Киркоровым и Давой, последний посетил мероприятие и подарил имениннику сумку известного бренда.

Киркоров в свой день рождения представил новую песню «Дальше буду жить». Он также опубликовал в соцсети пост, посвященный теракту в «Крокусе».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.