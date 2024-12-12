Шуфутинский купил отдельную квартиру для своих наград. Без сейфа, но с роялем

Народный артист России, певец Михаил Шуфутинский приобрел квартиру в Москве специально для своих наград. Об этом сообщил 5-tv.ru .

«Там нет сейфа. Там большой концертный рояль, на котором стоят награды», — рассказал артист.

По его словам, хотя эта квартира — однушка, в ней есть еще достаточно места для новых наград и призов. Артист не скрывает, что наличие такого необычного жилья помогает ему поддерживать чувство собственного достоинства.

Ранее Шуфутинский признался, что иногда во время выступлений он может отвлечься и забыть слова песни. Однако артист заверил, что не устает от плотного концертного графика, его утомляют только перелеты. По словам музыканта, работа для него в радость, но возраст дает о себе знать.