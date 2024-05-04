«Потом догоняю». Шуфутинский объяснил, почему забывает слова своих песен | 360°

Знаменитости 04 мая 2024, 05:14 «Потом догоняю». Шуфутинский объяснил, почему забывает слова своих песен Шуфутинский: во время выступления могу задуматься и забыть слова песни РИА «Новости»

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Шансонье Михаил Шуфутинский в интервью «Пятому каналу» признался, что порой на выступлениях отвлекается и может забыть слова песни. При этом певец Певец заверил, что не устает от концертов.

«Когда забываю слово, я могу сказать: ой, извините, забыл слова. В это время музыка идет. Я потом догоняю текст», — объяснил Шуфутинский.

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Музыкант отметил, что не устает от плотного концертного графика, его утомляют только перелеты. Шансонье признался, что работа для него в радость, и он лично принимает участие в подготовке концертов. При этом Шуфутинский не скрывает, что возраст дает о себе знать.

Артист ранее признался, что долгие годы не исполнял песню «3 сентября» на концертах, поскольку она не подходила под репертуар того времени. Певец отметил, что большое количество мемов на эту песню его не раздражают.