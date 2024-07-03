Шоу Александра Гудкова отменили в Череповце из-за жалоб активистов

Организаторы заявили об отмене показа шоу комика Александра Гудкова в Череповце. Причиной стали жалобы активистов на спонсирование артистом ВСУ. Об этом сообщил RT .

Эту информацию подтвердили власти Вологодской области. Врио губернатора Георгий Филимонов написал в своем Telegram-канале, что он услышал обращения общественников об отмене запланированного шоу «Подземелья Чикен Карри» с участием юмориста.

«Благодарю коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание. Кинопоказа (показа юмористического шоу Гудкова в кинотеатре — прим. ред) этого не будет», — сообщил он.

Об этом в своем канале написала и актриса Яна Поплавская, отметившая, что череповчане недавно простились на Аллее Славы с погибшим в зоне спецоперации воином Алексеем Кошелевым, а тут планируется показ шоу «заукраинского комика», который спонсирует ВСУ и поддерживает Украину. По ее словам, «ведется саботаж против россиян и издевательство над людьми».

Шоу должно пройти в кинотеатрах и других городов России, в том числе Москвы, Химок, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других. Активисты требуют отменить его показ.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что шоумен зарабатывал 1,5 миллиона рублей за выступление. Все изменилось после того, как летом 2022 года он спровоцировал скандал, разместив в соцсети пародию на песню Shaman’а «Я русский».