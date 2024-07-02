«Готов Родину продать». Стал известен заработок Гудкова до скандала с пародией на Shaman’а
Продюсер Дворцов: шоумен Гудков зарабатывал 1,5 миллиона рублей за выступление
До публикации пародии на песню Shaman’а «Я русский» шоумен Александр Гудков зарабатывал 1,5 миллиона рублей за выступление. После разгоревшегося скандала юморист лишился рекламных контрактов и проектов, заявил изданию «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.
«В том ролике он начал вытворять русофобские штучки, это и стало причиной для его исчезновения. Я уверен, что его возвращение на ТВ не состоится, потому что такие поступки не прощаются», — отметил он.
По мнению продюсера, публичное извинение шоумена и поездка в зону спецоперации могут исправить ситуацию.
«Гудков готов за деньги Родину продать, к большому сожалению. Мне искренне его жаль, он продажный. До скандала он мог получать полтора миллиона за концерт. Он был востребован только среди молодежи», — заключил Дворцов.
Ранее Гудков рассказал, как толкнул беременную певицу Рианну на модном показе Gucci в 2022 году. Он признался, что ему было очень стыдно за этот поступок.