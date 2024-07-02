«Готов Родину продать». Стал известен заработок Гудкова до скандала с пародией на Shaman’а

До публикации пародии на песню Shaman’а «Я русский» шоумен Александр Гудков зарабатывал 1,5 миллиона рублей за выступление. После разгоревшегося скандала юморист лишился рекламных контрактов и проектов, заявил изданию « Страсти » продюсер Сергей Дворцов.

«В том ролике он начал вытворять русофобские штучки, это и стало причиной для его исчезновения. Я уверен, что его возвращение на ТВ не состоится, потому что такие поступки не прощаются», — отметил он.

По мнению продюсера, публичное извинение шоумена и поездка в зону спецоперации могут исправить ситуацию.

«Гудков готов за деньги Родину продать, к большому сожалению. Мне искренне его жаль, он продажный. До скандала он мог получать полтора миллиона за концерт. Он был востребован только среди молодежи», — заключил Дворцов.

Ранее Гудков рассказал, как толкнул беременную певицу Рианну на модном показе Gucci в 2022 году. Он признался, что ему было очень стыдно за этот поступок.