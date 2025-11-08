Шоколадные яйца, носки и большие деньги. Стал известен райдер Вани Дмитриенко

Исполнитель «Венеры — Юпитера» Ваня Дмитриенко выступает на частных мероприятиях за 15 миллионов рублей. В райдер певец внес белые носки и шоколадные яйца, сообщил «Абзац» .

К 20 годам он узнал, что такое большие деньги. На недавний концерт Дмитриенко в Москве не осталось билетов, и с учетом их стоимости он собрал более 28 миллионов рублей.

Берется певец и за частные выступления. Представитель ивент-агентства сообщил журналистам, что желающим пригласить Дмитриенко придется выложить 15 миллионов рублей гонорара и потратиться на выполнение райдера, в который кроме стандартных требований вошли шоколадные яйца, белые носки и одноразовые тапочки.

Еще одним источником дохода певца стал гастробар в центре Москвы с авторскими десертами и настойками. Средний чек заведения составил четыре тысячи рублей.

Девушкой Дмитриенко стала 16-летняя актриса Анна Пересильд, которая снялась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она младше певца на три года.