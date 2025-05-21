Поцелуй Анны Пересильд и Вани Дмитриенко попал на видео

Слухи о романе певца Вани Дмитриенко с актрисой Анной Пересильд подтвердились. Их застали целующимися возле ресторана в Москве, сообщил Super.ru.
Исполнитель трека «Венера-Юпитер» пришел на 16-летие Пересильд. Они поцеловались, стоя на улице среди других гостей. Сам певец старше избранницы на три года, но уже вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», выпустил один студийный альбом, получил «Золотой граммофон» и снялся в пяти картинах.
Его девушка родилась в семье актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Пересильд-младшая прославилась после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После премьеры она встречалась с Ярославом Могильниковым, который исполнил роль Миши Тилькина по прозвищу Ералаш, но ушла из-за измен.
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