Поцелуй Анны Пересильд и Вани Дмитриенко попал на видео

Исполнитель трека «Венера-Юпитер» пришел на 16-летие Пересильд. Они поцеловались, стоя на улице среди других гостей. Сам певец старше избранницы на три года, но уже вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», выпустил один студийный альбом, получил «Золотой граммофон» и снялся в пяти картинах.

Его девушка родилась в семье актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Пересильд-младшая прославилась после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После премьеры она встречалась с Ярославом Могильниковым, который исполнил роль Миши Тилькина по прозвищу Ералаш, но ушла из-за измен.