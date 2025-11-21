Шнуров придумал хитрую систему крупных штрафов за нарушения райдера

Предновогодний сезон Сергея Шнурова оказался под угрозой срыва — только три заказчика осилили ценник свыше 20 миллионов рублей и пригласили группу «Ленинград» на корпоративы в декабре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Финансовый пробел певец намерен восполнить с помощью штрафов за невнимательное изучение райдера.

Например, если кейтеринг не соответствует требуемому стандарту — штраф 150 тысяч. Если певца отвлекут, попросят сфотографироваться или доставят другие неудобства — сумма приблизится к миллиону. Столько же придется заплатить за авиаперелет не в бизнес-классе. Нарушение всех пунктов грозит штрафом около четырех миллионов рублей с одного организатора.

Ранее Сергей Шнуров назвал джаз последним музыкальным оплотом, где человек побеждает машину. По его мнению, сейчас в этой сфере много одинаковых ритмов, но джаз остался островком подлинности.