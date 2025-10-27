Сергей Шнуров назвал джаз последним музыкальным оплотом, где человек побеждает машину

Московский театр «ОДЕОН» 19 ноября примет церемонию награждения лауреатов XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза», проводимой радиостанцией JAZZ 89.1 FM. Свое мнение о музыкальном жанре высказал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в беседе с ИА НСН .

По его словам, направление отличается возможностью продемонстрировать мастерство и импровизацию в полной мере.

«Подлинная эмоциональность и исполнительское мастерство в джазе становится заметнее. <…>Джаз — это последний наш музыкальный оплот, где человек побеждает машину», — отметил артист.

Как пояснил певец, в настоящее время музыкальная индустрия полна стандартов и одинаковых ритмов, но джаз остается островком подлинности, требующим понимания и уважения.