Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда»

Музыкант Сергей Шнуров согласился с решением суда о запрете некоторых песен «Ленинграда» из-за мата. Об этом заявил 360.ru его директор.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены. Абсолютно поддерживаю решение суда», — процитировал он слова Шнурова.

На сайте Василеостровского районного суда заявили, что суд в Санкт-Петербурге принял решение о запрете пяти песен «Ленинграда». Среди них — «РУССКИЕ», «Ч.П.Х», «Кандидат», «ОСПА» и «НЕТХ…Е». Решение приняли еще в октябре прошлого года.

Сенатор Маргарита Павлова обратилась в прокуратуру с жалобой на особую жестокость в указанных композициях. В итоге надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что треки доступны по 10 ссылкам на разных сайтах. Кроме того, экспертиза нашла скрытые приемы воздействия на психику несовершеннолетних в этих треках.