Скандальны и опасны. Суд запретил 5 песен группы «Ленинград»

Суд в Санкт-Петербурге запретил к распространению пять песен группы «Ленинград», в числе которых трек «Кандидат». Решение опубликовали на сайте Василеостровского районного суда.

В черный список попали такие композиции, как «Кандидат», «НЕТХ…Е», «Ч.П.Х», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Решение приняли еще 8 октября 2024 года, но внимание на него обратили только сейчас.

Сенатор Маргарита Павлова пожаловалась в прокуратуру на особую жестокость в текстах песен. Надзорное ведомство провело проверку, обнаружив, что треки доступны по 10 ссылкам на различных сайтах.

Экспертиза нашла в композициях группы скрытые приемы воздействия на сознание и психику подростков. Суд признал информацию запрещенной к распространению на российской территории, согласившись с доводами прокуратуры.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявлял, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров своими анонсами на концерты в Новосибирске подталкивал общественность поднять вопрос о запрете мата.