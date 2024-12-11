Шнуров по суду выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров проиграл суд и вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Речь идет о выступлениях в „Лужниках“ и „Газпром Арене“, которые были запланированы на осень 2023 года. Но в итоге не состоялись. При этом авансы на тот момент были уже у певца», — сообщили авторы канала.

По информации Mash, певец не хотел возвращать авансы за несостоявшиеся концерты, поэтому организаторы подали иск. Московский суд сначала вынес решение в пользу Шнурова. Но арбитражный суд поддержал иск организаторов против музыканта. Исполнитель вернул потерпевшей стороне авансы и проценты.

В начале ноября вышел совместный альбом лидера «Ленинграда» и Инстасамки. Проект назвали «Бумеры и зумеры», в него вошли шесть композиций.