Шнуров дал повод обсудить запрет мата

Депутат Гаврилов: Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата на концертах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал повод рассмотреть запрет мата в публичной плоскости тем, что нашел способ законно нецензурно выражаться на концертах. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Анонсируя свои концерты в Новосибирске, лидер группы „Ленинград“ Шнуров на всю страну объявил, как законно употреблять нецензурные выражения на публике», — сказал он.

По словам Гаврилова, своими действиями музыкант подталкивает общественность поднять вопрос о запрете мата. Депутат отметил, что Шнуров сделал это накануне новосибирского форума «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России». Участники мероприятия обсуждали вопросы защиты и развития русского языка.

Ранее стало известно, что группа «Ленинград» во главе с фронтменом Сергеем Шнуровым согласилась подписать письменное обязательство соблюдать российские законы перед концертами в Новосибирске.

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей ранее пожаловался секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву. Общественники обвинили Шнурова в пропаганде сквернословия и алкоголя. Лидер группы «Ленинград» объяснил популярность ненормативной лексики ее уместностью.