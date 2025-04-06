Шквал критики обрушился на блогера Валю Карнавал из-за поступления в вуз

На блогера Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) обрушился шквал критики из-за того, что она поступила в московский вуз без экзаменов. Об этом сообщил aif.ru .

Карнавал закончила лишь девять классов, но ее зачислили в Финансовый университет в конце учебного года.

«Популярная блогер Валя Карнавал попала под шквал критики после того, как поступила в московский вуз в конце учебного года без сдачи экзаменов. Школьники выразили возмущение», — написали авторы материала.

Ребята считают, что такие действия подрывают принципы справедливости приемной кампании. Блогер заняла место потенциальных абитуриентов, которые долгие годы готовились к сдаче ЕГЭ.

Карнавал к 23 годам успела достичь значительных высот в карьере. У нее миллионы поклонников и она успешно проявила себя как ведущая, певица и актриса.