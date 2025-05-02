«Банда Пианиста» подожгла дверь квартиры Оксимирона в Петербурге

В ночь на 1 мая неизвестные подожгли входную дверь квартиры, которая принадлежит рэперу Оксимирону*, на Социалистической улице в Санкт-Петербурге. О поджоге заявила «банда Пианиста», сообщило издание 78.ru .

Хулиганы оставили не месте поджога послание «Привет педо-Окси от Пианиста». По информации издания, квартира ранее принадлежала рэперу, сейчас в ней проживает один из соратников певца и основатель петербургской площадки рэп-баттлов. Именно он обратился с заявлением в органы правопорядка, материальный ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

Участники «банды Пианиста» за гонорар выполняют противоправные действия, в том числе поджоги и нападения. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом