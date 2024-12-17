Шестилетняя дочь Заворотнюк поставила отцу ультиматум

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, о чем попросила отца, фигуриста Петра Чернышова, его шестилетняя дочь. Об этом сообщил сайт Kp.ru .

Вдовец актрисы растит дочь один. В октябре ей исполнилось шесть лет.

Навка, которая была близкой подругой Заворотнюк, а также помогала в ее лечении, оказывая семье финансовую поддержку, сейчас опекает малолетнюю дочь актрисы. Сам Чернышов после смерти супруги с головой ушел в работу.

Навка отметила, что девочка давно просит отца разрешить ей тренироваться на катке, но тот противится, всячески отодвигая спортивную карьеру дочери.

«Ей, правда, уже шесть лет — это поздновато. Но она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась», — рассказала спортсменка.

Навка добавила, что уже сказала девочке, что та может приехать и сказать, что для нее уже оставлены коньки. При этом выразила надежду, что Чернышов их действительно приобрел для дочери.

Ранее старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о своей беременности.