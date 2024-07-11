«Великолепный вид». Шэрон Стоун поразила фанатов фото топлес

Американская актриса Шэрон Стоун снялась с обнаженной спиной в одних плавках. Пикантный снимок она разместила в социальной сети Instagram*.

«Иногда приходится перейти от бассейна к живописи», — призналась звезда «Основного инстинкта».

На кадрах Стоун позировала у картины, отвернувшись от фотографа. На ней были только голубые плавки от купальника и прозрачные одноразовые перчатки. Актриса аккуратно наносила краску на холст.

Подписчики оценили смелое фото артистки, отметив ее красоту и стройную фигуру.

«Ты идеальна», «Великолепный вид», «Как всегда шикарна», «Шэрон выглядит чертовски хорошо для 66», «Почему мне 32, и ты выглядишь намного круче меня?» — написали они под постом актрисы.

На днях Стоун рассказала, как лишилась своего состояния во время восстановления после инсульта. По ее словам, люди воспользовались ее состоянием и обокрали на 18 миллионов долларов.

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