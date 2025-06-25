Шер высмеяла Пашиняна и успокоила свои нервы
Певица Шер заявила, что видео с падающим Пашиняном успокаивает нервы
Американская певица армянского происхождения Шер (настоящее имя Шерилин Саркисян) опубликовала в Instagram* видео с анимированным падением премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она назвала этот ролик способом снять напряжение после трудного дня.
«Я использую это видео с Пашиняном, чтобы успокоить нервы после тяжелого дня», — написала она.
На видео армянский премьер падает и кричит, ударяясь о слова «псих», «коррупционер», «вор» и «предатель».
Ранее официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз резко отреагировал на заявление премьер-министра Армении, адресованное белорусскому лидеру Александру Лукашенко. В ходе выступления в парламенте Пашинян намекнул, что Лукашенко якобы поддерживал Азербайджан в ходе очередного этапа нагорно-карабахского конфликта.
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