«Недальновидная позиция». В Белоруссии раскритиковали слова Пашиняна о Лукашенко

МИД Белоруссии назвал недальновидным заявление Пашиняна о Лукашенко

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз раскритиковал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция», — подчеркнул дипломат.

Причиной недовольства белорусской стороны стало выступление Пашиняна в парламенте, в ходе которого он намекнул на то, что Лукашенко якобы поддерживал Азербайджан в ходе очередного этапа нагорно-карабахского конфликта.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что Пашинян пошел на сделку с США и проиграл. По его словам, Армении не справиться без поддержки ОДКБ в противостоянии один на один с Азербайджаном и Турцией.

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