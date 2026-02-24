Шепелев попросил россиян о помощи с сыном от Фриске

Шепелев признался, что не справляется с воспитанием сына от Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему нелегко дается воспитание сына 12-летнего Платона, которого ему подарила певица Жанна Фриске. О сложностях родительства 43-летний шоумен рассказал в соцсети.

По словам звезды, у мальчика наступил переходный возраст, который повлек за собой типичное для подростков поведение.

«Пубертат моего старшего сына — это: закрытая дверь (всегда), полный игнор семейного тайминга („ужин? я не голодный вообще-то“) и классическая бычка „я не знаю“ в ответ на любой мой вопрос», — рассказал Дмитрий.

Шепелев отметил, что прилагает все усилия, чтобы наладить контакт с наследником, поэтому читает много литературы о переходном возрасте.

Также Дмитрий обратился к россиянам с просьбой о помощи в воспитании сына. Шоумен выразил надежду, что народ сможет дать ему действенные советы.

«Если читали что-то дельное сами — кидайте в комментарии. Мне сейчас пригодится все. Даже дыхательные практики», — признался он.

