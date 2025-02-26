«Это был человек, которого я не узнал». Шепелев рассказал, как узнал о болезни Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев узнал о болезни певицы Жанны Фриске, когда их сыну Платону было два месяца. Сначала плохое самочувствие звезды списывали на усталость после беременности, но состояние артистки ухудшалось с феноменальной скоростью. Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

«Я знал о том, что Жанна нездорова, когда нашему сыну исполнилось два месяца. В планах было растить мальчишку и наслаждаться жизнью, но наши планы изменились, потому что ее нужно было спасать», — сказал он.

Сначала Жанна жаловалась на слабость и головную боль, стала много спать. Эти симптомы списывали на усталость после беременности. В тот период Шепелев уехал на съемки. Когда он вернулся, то понял, насколько ситуация серьезная.

«Я помню, что она проводила меня в аэропорт, помахала мне рукой. А когда спустя две недели, когда я закончил съемки, я приехал, я увидел человека, который не может подняться с кровати. <…> Это был человек, которого я не узнал», — заявил Шепелев.

Он отметил, что мог потерять жену гораздо раньше. Вовремя помогли врачи из госпиталя в Майами. Певица прошла экстренное лечение, которое буквально «вытащило ее с того света».

Также Шепелев заявил, что не разрешает сыну Платону видеться с родителями Фриске из соображений безопасности. Телеведущий отметил, что после смерти жены, когда он забирал мальчика из дома ее родителей, отец артистки накинулся на него с ножом.