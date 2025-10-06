Шеф-повар Ивлев расстался с молодой женой после трех лет брака

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев расстался с женой Валерией Куденковой после трех лет брака. Официальное заявление о разводе сделала сама Куденкова в своем блоге.

«Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала Валерия.

Пара заключила брак в феврале 2021 года, когда невесте исполнился 21 год. Для 51-летнего Ивлева этот союз стал вторым в жизни.

Первый брак шеф-повара с Марией Ивлевой продлился около 20 лет. За это время у них родились двое детей — сын Матвей и дочь Маруся.

Сейчас Мария воспитывает их несовершеннолетнюю дочь. Прежде она сообщала о проблемах с алиментными выплатами от бывшего мужа.

Во втором браке у Ивлева родилась дочь Ника. Шеф-повар регулярно публиковал семейные фотографии с ней.

