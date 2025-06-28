Певец Акмаль объявил о помолвке

Российский певец Акмаль (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) сделал своей девушке предложение во время путешествия по Италии. Он опубликовал пост о помолвке в Instagram*.

Предположение руки и сердца 21-летняя звезда шоу «Голос» сделал в романтичной атмосфере — на катере на озере Комо.

«Десять дней как жених и невеста», — написал артист.

Он также опубликовал кадры с возлюбленной, у которой на пальце красуется обручальное кольцо.

Ранее в Италии состоялась свадьба миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Трехдневное мероприятие обошлось бизнесмену примерно в 957 миллионов евро. Эта сумма составляет около 68% от годового дохода Венеции от туризма.