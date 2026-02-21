Шарлот выступил в колонии с патриотическими песнями

Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание в колонии за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вошел в состав музыкального коллектива исправительного учреждения. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Осужденный участвует в работе творческой группы и выступает вместе с коллективом, исполняющим патриотические песни. В учреждении отметили его заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение.

В преддверии Дня защитника Отечества заключенные организовали праздничный концерт.

Отец артиста сообщал, что Шарлот рассматривал возможность выступлений перед военными в зоне СВО, однако после обсуждения с руководством учреждения этот вопрос сняли с повестки без объяснения причин.