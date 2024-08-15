Shaman выступил с концертом для персонала Запорожской АЭС

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) выступил на Запорожской АЭС, которую недавно атаковали украинские беспилотники, с концертом-квартирником. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Директор электростанции Юрий Черничук пригласил артиста выступить на юбилее объекта, который будут отмечать в декабре.

Кроме того, певец дал концерт в Токмаке перед участниками спецоперации.

«У нас многонациональная команда. Я сам бурят. Но я — русский офицер. Спасибо вам за ваши песни. Мы — русские и пойдем до конца», — подчеркнул военный комендант Аюш Цыденжапов.

Ранее Дронов выступил в Мариуполе, с которого и начался его тур по новым регионам. Певец отметил, что город сильно изменился с момента его прошлого приезда в 2023 году.

А 22 августа музыкант даст концерт на Красной площади в Москве. Shaman заявил, что его выступление «изменит ход истории».